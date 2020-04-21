防疫創造商機 深坑農會超市「網購夯」

新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾選擇減少出門，這讓賣場、餐廳都受到不少衝擊，不過深坑農會超市因在三年前，就創立了臉書粉專經營起網路團購，使得這波疫情對於農會來說，業績不降反升，同時也因應疫情所需，農會超市更以方便料理的食材商品做為主打。

深坑區農會超市粉專上，不只品項包羅萬象，更時常祭出優惠，只要在臉書貼文下方留言購買數量，並且在指定時間到超市取貨，再搭配行動支付系統，可以說是相當方便又快速，不過也有民眾還是習慣到實體門市購買，為了防疫，農會超市除了在門口就貼出告示，要求民眾需配戴口罩，店內消毒同樣不馬虎，防疫措施非常嚴謹。

深坑農會超市店長王國協指出，實體店面的市場競爭越來越大，嗅到網路商機，決定跟上時代趨勢，現在粉專網購的業績持續穩定成長，每年增加二至三成，而今年因為疫情影響，在網購部份更是明顯增加，他也希望透過網路團購能夠服務更多鄉親，同時可以和其他農會合作，找尋更多美味農特產品介紹給消費大眾。