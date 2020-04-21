石門風箏公園爭取活化 地方盼添觀光設施

新北市石門區風箏公園落成多年，佔地廣闊但卻是沒有太多的人潮駐足，為此當地里長許阿煌期盼能夠協助協調增建觀光設施，或是富有在地特色的親子遊具等等，立委洪孟楷服務處會勘，並邀請北觀處長張振乾出席，共同商討風箏公園活化的可行性。

山溪里長許阿煌說，風箏公園落成多年，除了舉辦國際風箏節等大型活動，平日雖有遊客到訪，但也因為公園中沒有休閒娛樂設施，無法留住人潮，反觀一眼望去的老梅綠石槽，平日就有遊客駐足，為此當地里民總說希望山溪里也能有個親子同樂好去處，期盼風箏公園能夠增添觀光設施、親子遊具等等，增添這一片綠地的使用率。

為了協調資源，立委洪孟楷服務處發起現勘，邀請交通部觀光局北觀處長一同出席，討論風箏公園活化相關議案是否可行，希望北觀處在建設規劃的同時可以兼顧地方的需求。

交通部觀光局北觀處長張振乾表示，風箏公園目前有全面性的建設規劃案，包括裝置藝術、公廁整修與增設體健、休閒設施等等，都已經在規劃當中，而風箏公園的活化將會先從公園中的公廁整建、體健休閒設施的增設先來進行，而整體的規劃案在未來也將會納入地方意見滾動調整，藉以讓建設成果更符合地方需求。