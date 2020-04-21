兩千株向日葵綻放 貢寮龍門公園滑草趣

貢寮區龍門里自106年開始在台2線旁的龍門公園坡上復育台灣原生百合，在里內志工照料下，種植多達五千多株的百合，而里辦公處也種植酒瓶椰子、羅漢松、向日葵，最近兩千多株向日葵綻放，加上公園內有趣的滑草坡設施，成為親子休閒的好去處。

新北市議員林裔綺表示，貢寮龍門里位在濱海公路台二線上，路邊的公園自106年開始培育百合花海，並逐年增多範圍，至今已有五千多株，今天前來關心去年種下的向日葵，個個盛開相當漂亮。

龍門里長吳世揚表示，除了台灣原生百合與向日葵，里辦公處在路旁也種了一整排的酒瓶椰子與羅漢松，在廣大的龍門公園內，供來訪民眾觀賞拍照，而公園內最特別的莫過於滑草坡設施，晴天時幼兒園學生或親子都會特地前來使用遊玩。

孩子們帶著滑草車來到坡上，建議最好有大人陪同孩子乘坐，以掌控滑草車的方向，抓緊繩子開始往前直衝，等停了再拖著車走上坡，反覆地「飆車」趣味能讓孩子們相當盡興，大人們也能在公園內欣賞花海景致，感受龍門里復育上的芳香成果。