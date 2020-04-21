慰勞防疫人員 淡水區長贈四百盒水果打氣
新冠肺炎病毒疫情，全球持續發燒，新北市淡水區長巫宗仁為了對防疫工作第一線人員表示感謝，今(21)日下午特別準備四百盒水果禮盒，送給在防疫工作第一線的公務人員，給他們鼓勵之外，更要慰勞他們的辛苦與付出。
淡水區長巫宗仁表示，在淡水居家檢疫人數有2150人，每天與警分局配合處理各種狀況與追蹤，另外清潔隊除了公共區域的消毒作業，也需要處理居家檢疫的垃圾，進行稽查，是否符合標準規範，而衛生所除了疫調追蹤還有檢疫作業，更要配合賣口罩工作，都是非常辛苦，因此準備了四百多盒的水果，要給防疫團隊加油打氣。
淡水防疫工作前線有清潔隊、警分局、衛生所以及區公所人員、志工等等，將近500人每天都為防疫工作投入許多心力，區長認為未來疫情是否趨緩，還有很多變數，因此守住淡水防線更是保護在地居民的重要任務，藉由親自到場贈送禮盒，給他們加油打氣，感謝防疫第一線守護市民健康。
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