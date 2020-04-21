瑞芳基隆河步道工程設計差 地方憂有危險

新北市瑞芳區基隆河岸龍川段，水利署增設護岸及巡防步道，今年一月終於開始施工，但居民又發現，施做步道高度太低、斜坡太陡，志工巡護有危險，今(21)日立委賴品妤服務處及市議員林裔綺會勘，希望在還沒完成工程前，盡快改變設計。

瑞芳區基隆河岸龍川段，五六年來歷屆立委都努力向水利署十河局爭取增設護岸及巡防步道，以防止附近捨石山崩落至河川，工程於今年一月開始施工，但地方反應設置步道的高度太低，連接到路面的斜坡太陡，且靠近溪水容易造成巡防志工的危險，因此今(21)日辦理會勘，討論將步道高度調高的計畫。

新北市議員林裔綺表示，瑞芳明燈路上龍川里與龍安里相鄰，但兩里中間有舊時礦坑的捨石山阻隔，因此居民要通行總要鋌而走險到台62快速道路下來的馬路上，這次基隆河岸龍川段要做巡防步道，相信會有社區居民來利用通行，因此今天也特別向這次十河局的會勘提出在地居民可能的需求。

立委賴品妤服務處、市府水利局、瑞芳公所，龍川龍安兩里辦公處也都參與第十河川局的計畫說明，因為收到地方針對步道高度的意見，這次也提出將多爭取經費設計，來提升步道高度的結論。

立委賴品妤服務處主任王佳蘭表示，自一月開始的工程，目前施作的高度非常接近河川，但能看到十河局已綁紅線開始劃設將來步道改善的正確高度，並規劃為兩米寬，希望讓有需要使用步道通行的民眾可以減少爬坡的必要，同時讓社區巡防更加安全。