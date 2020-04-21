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跨縣市疫調 黃珊珊：會有一點時間差
海軍爆發疫情，出現確診案例跨縣市，疫調通知的SOP，可能有一些時間誤差，外界擔心恐造成疫情防堵上困難。
台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，接到跨縣市疫調通知，這中間的確會有一天到兩天的間隔。
若確診案例的足跡在台北市，若接到通報，會做消毒，跨縣市的，確實會發生過誤差，例如幼兒園那件，因家人在台北市的學校教書，所以事先知道，就可以事先做準備，先通報學校，但那時北市一直還沒有收到中央疫調的結果，是後來回推之後才接到。
黃珊珊說，接到跨縣市疫調通知，中間的確會有一天到兩天的間隔，但是目前為止，只要有的話，其實都第一時間，如果通知到地方政府，地方政府衛生局就一定會針對足跡做相關的消毒，所以就算是通報稍微晚一點，但是一定都還是會做完整的疫調。
黃珊珊強調，疫調不是那麼容易，還要去匡列，還要確認，很多時候並不是誰故意延遲或隱匿，是的確是需要時間。但這個部分目前為止，只要中央通告進來，配合上都沒有太大的問題。
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