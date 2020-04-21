北市與中央討論擴大管制腳本 不會直播或轉播

敦睦艦隊確診人數達27人，宜蘭縣府指出，若未來有需要，不排除配合中央規劃封城；台北市副市長黃珊珊今天說，消防局已與中央討論擴大管制情形，市長柯文哲裁示後會統一說明。

她表示，每個城市擴大管制的情形不同，一旦台北市進行兵推，全程不會直播或轉播，而是由專家學者來找可能的疏漏。

黃珊珊上午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第31次應變會議，下午3時30分在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延，海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，至今累計27名確診。宜蘭縣政府今天表示，縣內可收治新冠肺炎確診者最大量為186張病床，目前只收治5人，相關醫療資源都已盤點整備完成；未來疫情若不穩，縣府不排除配合中央實施封城計畫。

新北市政府也在昨天進行因應新冠肺炎擴大管制兵棋推演，一旦爆發社區感染，將依中央指示要求民眾在家「禁足」21天，每週限制出門次數，依據是身分證末一碼。

黃珊珊今天則表示，消防局已針對台北市擴大管制兵推報告提出初步腳本，正在與中央政府討論，預計明天向柯文哲報告，在柯裁示後會再統一對外說明。

黃珊珊說，許多中央機關都在台北市，而會走到封城這一步，一定是疫情在社區無法控制，不過，她認為，依目前疫情發展狀況，到5月1日前都還能控制，因為台灣的醫療量能足夠，「即使有大規模社區感染，也是這兩個禮拜左右」，重點在於疫調要清楚。

至於台北市封城兵推重點，黃珊珊說，消防局還在與中央討論，武漢、紐約、倫敦的封城方式都不同，「兵推要找到設定情景，假設發生的可能性再來做應變」，屆時也不會全程直播會轉播，而是由專家學者來找可能的疏漏，強調等柯文哲裁示後會再對外說明。