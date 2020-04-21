自營勞工紓困設門檻 新北：投保薪資不能反映影響程度
勞動部推動自營作業者補助，第一線職業工會受理申請爆量，新北勞工局長陳瑞嘉指出，投保薪資不能完全反映受疫情影響的程度，反而讓許多投保薪資較高、比較有經濟需求的勞工，沒辦法納入保護範圍，中央應該將實際受到疫情影響納入政策思考。
自營作業者補助將發出1個月1萬元補貼，共計3個月3萬元1次發放，補助對象為投保職業工會的自營作業者和沒有一定雇主的工作者，且投保職業工會的投保薪資需在2萬4000元以下、2018年收入沒有達到課稅標準、3月31日以前已經在職業工會投保勞保。
新北市餐飲業職業工會幹事黃顯宗表示，昨整天收到1139件申請案，昨下午4、5點還收到幾百件，最後只能上傳了1007件到勞保局。秘書也說，光是洽詢補助申請的電話，一天就接了上百通，「接到手軟」一點也不誇張。
餐飲工會副理事長唐龍哲說，紓困措施確實幫助到勞工，但設定投保薪資2萬4000元以下，造成半數會員被排拒在外，有些會員受到疫情影響生活困難，但因接近退休年齡投保薪資調高沒辦法申請，這樣很不公平。
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