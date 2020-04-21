酷碰券還沒悠遊付 北市議員積極爭取否則被殲滅

新冠病毒疫情衝擊百業，中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，針對酷碰券仍把悠遊付排除在外感到不合理，要求北市府與悠遊卡公司要積極爭取、要硬起來，否則台北市長柯文哲去年誇口悠遊付「6個月內保證能殲滅敵軍」，恐怕會反過來被殲滅。

北市議員汪志冰質疑，柯文哲去年誇口悠遊付上線6個月內能殲滅敵軍，但電子支付市占率最高的是一卡通約3成，如今悠遊付不僅延後上線、敵軍還沒殲滅，甚至沒辦法加入振興酷碰券。

議員李明賢則質疑，悠遊付如何在一年內達到百萬會員也沒看到有具體計畫，都只是在畫餅，現在一卡通跟街口支付已有一定規模，悠遊付宣傳、優惠在哪？看不出有競爭力。

議員徐弘庭則指出，當初經濟部創辦電子支付的台灣Pay，有找31家銀行與悠遊卡公司合作投資，他不解過去悠遊卡公司配合中央政策，去投資未來電子支付的競爭對手後，如今經濟部有什麼回饋，為何悠遊卡連酷碰券都無法加入；未來就算達百萬會員，實際消費金額可能也不會比競爭對手高。

針對投資競爭對手，恐如過去一卡通事件，再次「引清兵入關」，悠遊卡控股公司董事長吳嘉沅則解釋，投資台灣行動支付台灣Pay是配合中央政策，如今成立悠遊付，與悠遊卡是共生關係，可讓用戶有更多選擇，使用無現金支付更方便；不過徐弘庭則直言，若再不積極爭取加入酷碰券，恐怕悠遊付會被殲滅，交通委員會預測都很準，已經有一卡通的案例了。

悠遊卡公司董事長陳亭如則解釋，酷碰券會議由經濟部邀請各單位參加，最近一次會議是上周午，她都有向經濟部表達想參與，並提報悠遊卡使用量與消費金額等資料；但經濟部僅說會考慮、或許第二階段可納入，至今還沒有具體答案。

針對「殲滅敵軍」，陳亭如解釋，電子支付工作者最大敵軍應該是現金，悠遊付出現就是強化悠遊卡的功能，讓無現金支付做更好，一卡通電子支付目前有200萬名會員，悠遊付上月推出後至今有17萬會員加入，預計1年內要達150萬到200萬名會員。

陳亭如也說，悠遊卡每年實際使用中的卡片有2000多萬張，每月平均交易額達55億元，所有競爭對手加起來才大概20億元，她希望中央把悠遊卡用戶當成悠遊付潛在會員，振興要照顧到多數群眾，她會持續跟中央建議。