快訊

川普如何「救石油」? 倒貼負油價與「油滿為患」的美國困擾

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷碰券還沒悠遊付 北市議員積極爭取否則被殲滅

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，針對酷碰券仍把悠遊付排除在外感到不合理，要求北市府與悠遊卡公司要積極爭取。記者翁浩然／攝影
中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，針對酷碰券仍把悠遊付排除在外感到不合理，要求北市府與悠遊卡公司要積極爭取。記者翁浩然／攝影

新冠病毒疫情衝擊百業，中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，針對酷碰券仍把悠遊付排除在外感到不合理，要求北市府與悠遊卡公司要積極爭取、要硬起來，否則台北市長柯文哲去年誇口悠遊付「6個月內保證能殲滅敵軍」，恐怕會反過來被殲滅。

北市議員汪志冰質疑，柯文哲去年誇口悠遊付上線6個月內能殲滅敵軍，但電子支付市占率最高的是一卡通約3成，如今悠遊付不僅延後上線、敵軍還沒殲滅，甚至沒辦法加入振興酷碰券。

議員李明賢則質疑，悠遊付如何在一年內達到百萬會員也沒看到有具體計畫，都只是在畫餅，現在一卡通跟街口支付已有一定規模，悠遊付宣傳、優惠在哪？看不出有競爭力。

議員徐弘庭則指出，當初經濟部創辦電子支付的台灣Pay，有找31家銀行與悠遊卡公司合作投資，他不解過去悠遊卡公司配合中央政策，去投資未來電子支付的競爭對手後，如今經濟部有什麼回饋，為何悠遊卡連酷碰券都無法加入；未來就算達百萬會員，實際消費金額可能也不會比競爭對手高。

針對投資競爭對手，恐如過去一卡通事件，再次「引清兵入關」，悠遊卡控股公司董事長吳嘉沅則解釋，投資台灣行動支付台灣Pay是配合中央政策，如今成立悠遊付，與悠遊卡是共生關係，可讓用戶有更多選擇，使用無現金支付更方便；不過徐弘庭則直言，若再不積極爭取加入酷碰券，恐怕悠遊付會被殲滅，交通委員會預測都很準，已經有一卡通的案例了。

悠遊卡公司董事長陳亭如則解釋，酷碰券會議由經濟部邀請各單位參加，最近一次會議是上周午，她都有向經濟部表達想參與，並提報悠遊卡使用量與消費金額等資料；但經濟部僅說會考慮、或許第二階段可納入，至今還沒有具體答案。

針對「殲滅敵軍」，陳亭如解釋，電子支付工作者最大敵軍應該是現金，悠遊付出現就是強化悠遊卡的功能，讓無現金支付做更好，一卡通電子支付目前有200萬名會員，悠遊付上月推出後至今有17萬會員加入，預計1年內要達150萬到200萬名會員。

陳亭如也說，悠遊卡每年實際使用中的卡片有2000多萬張，每月平均交易額達55億元，所有競爭對手加起來才大概20億元，她希望中央把悠遊卡用戶當成悠遊付潛在會員，振興要照顧到多數群眾，她會持續跟中央建議。

悠遊卡 一卡通

延伸閱讀

酷碰券噓聲多丶按讚少可能不發了？經濟部將重新檢討

取代現金、酷碰券 陳冲建議發數位時代版消費券

發酷碰券還是發現金？陳冲提不同思維

觀察站／酷碰券沒接地氣…何不請人開藥單

相關新聞

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

新冠肺炎疫情衝擊全世界，各國防疫物資短缺，新北的姐妹市紛紛寫信向新北求援，新北市決定捐出防疫物資給姐妹市，新北秘書處今以...

跨縣市疫調 黃珊珊：會有一點時間差

海軍爆發疫情，出現確診案例跨縣市，疫調通知的SOP，可能有一些時間誤差，外界擔心恐造成疫情防堵上困難。

自營勞工紓困設門檻 新北：投保薪資不能反映影響程度

勞動部推動自營作業者補助，第一線職業工會受理申請爆量，新北勞工局長陳瑞嘉指出，投保薪資不能完全反映受疫情影響的程度，反而...

新北市防疫旅館開放給金馬澎3離島居民 現有24人入住

金門、馬祖和澎湖已有24名縣民入住新北市的防疫旅館，新北市長侯友宜、金門縣長楊鎮浯今天下午前往探訪。市府表示，3離島民眾...

酷碰券還沒悠遊付 北市議員積極爭取否則被殲滅

新冠病毒疫情衝擊百業，中央預計發放酷碰券振興，採電子支付等方式；北市議會交通委員會多名議員今天聽取悠遊卡公司工作報告後，...

北市辦封城兵推？黃珊珊：要和中央討論

台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，北市下午和中央討論兵推的腳本，因中央政府在台北市，如果假設擴大管制，該如何...

北市YouBike2.0版 民眾滿意度達91%

北市府於公館地區與台大校園試辦公共自行車YouBike2.0本月中滿3個月，交通局長陳學台今天於議會交通委員會報告辦理進...

發放防疫獎金？ 新北：採核實支付加班費為主

新北市多位議員今開記者會，建議新北市長侯友宜向中央爭取防疫獎金，並要求以第二預備金約3.62億元先墊付加發防疫獎金，新北...

安心上工限制多 侯友宜：看得到吃不到

中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發爭議，外界認為，這可能會讓長期失業者等弱勢家庭無法納入；新北市因此另推出「好來工作」以工代賑，放寬條件。新市長侯友宜今天說，勞動部安心上工計畫目前新北市已報名1100人，但符合資格者不到一半，「很多人看得到也吃不到」。

前省議會議長劉炳偉病逝 享壽67歲

前台灣省議會議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，生前曾罹患口腔癌，他女兒新北市議員劉美芳今天說，謝謝大家關心，由於事情才剛發生，目前會先移靈，等到靈堂設置好，再對外說明。

雙北磋商2年又變卦！八里汙水廠移交爆暫緩

八里汙水廠曾爆出汙水排入海惹議，台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，不料又傳「觸礁」，台北市議...

弟遷出海外30年 哥補登親等關聯終於寄出口罩

新冠肺炎疫情延燒全球，為照顧在海外就學或工作國人，中央開放國人寄送限量口罩給海外二親等內具我國籍親人，新北各戶所自開放電...

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。