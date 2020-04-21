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北市辦封城兵推？黃珊珊：要和中央討論

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪。記者楊正海／攝影

北市副市長黃珊珊下午參加疫情會議後受訪指出，北市下午和中央討論兵推的腳本，因中央政府在台北市，如果假設擴大管制，該如何跟中央如何配合，等討論後，再請市長柯文哲裁示。

黃珊珊說，因為要設定情境，討論可以的應變的狀況，將和中央討論過後向市長報告，再對外說明，但台北市的兵推一向都是讓專家、學者來找很可能發生的疏漏，所以兵推過程不會對外直播或轉播，會在範圍內盡量去找到缺陷。

針對台南市長黃偉哲指出，海軍爆發疫情，距離五一連假還剩一個多禮拜，會視疫情發展評估連假要不要停，若取消還無法避免疫情持續爆發，不排除封城。對此，黃珊珊指出，封城不是單一的縣市政府可以做決定的。

黃珊珊指出，台北市是中央機關所在地，若到封城的程度，一定是社區感染已經沒有辦法控制了，以現在的疫情來看，到五月一號應該還不到沒有辦法控制的程度。她個人認為，北市會做兵推，但是以現在台灣的醫療的量能，其實某個程度還是相當足夠，即使有大規模的社區感染，也是在這一、兩個禮拜左右，所以重點在於現在把防疫做得精準。至於台北市就算要封城，一定是跟中央單位做過相關相關的兵推之後，才會考慮。她個人認為是先不要自亂陣腳。

媒體也問黃珊珊，有討論怎麼封？黃珊珊說，還在討論，到底怎麼封？像武漢、紐約、英國倫敦，還是像韓國、新加坡，狀況都有不同，兵推的目標，就是希望找到一個設定的情境，假設發生的可能性，設定的目標內容，都要討論過才能做說明，不會那麼快告訴大家細節怎麼做。

北市 黃珊珊 疫情

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