八里汙水廠暫緩移交新北 他爆料：是北市私自挪用人員

台北市政府衛工處代管八里汙水處理廠，處理北北基人口汙水，去年敲定將維管權移交新北市的移交時程，衛工處今表示，新北因人力不足導致暫緩移交。對此，新北市水利局長宋德仁回應，原訂移交的除八里汙水廠維管權外，其38名編列人員也一並移轉入新北，然衛工處私自將25人挪去其他組織，才造成人力短缺情況。

雙北原共識為台北市移交3座抽水站、23座截流站及1座八里汙水廠，由新北市接續執行維護管理工作，且將當初奉准行政院增置38位公務人員，隨同業務一併移入新北市編制內。

宋德仁指出，衛工處並未詳細說明會議內容以及為何人力不足問題，卻要求新北自行解決人力問題，此原則2017年台北市報行政院同意，2019年衛工處卻片面表示僅能移交13名編制人員，導致新北接管基隆河系抽水站及截流站後，面臨人力不足難以維管八里汙水廠。

宋德仁表示，由於衛工處挪用25名人員，再委託民間外包公司來處理其廠事務，但「行政院編制38名公務人員，要做什麼事都很清楚」，盼北市做好內部組織調整，勿影響移交行政院編制的38人。

過去八里汙水廠38名人員需處理30萬噸汙水、維管4個截流站，但現今需處理汙水已逾100萬噸、維管10幾個截流站，其設施等設備也增加好幾倍，然僅剩13名編列人員，「要新北怎麼接？」

目前雙北秘書長已於4月9日開會，現階段尚未達成共識，各自釐清、盤點並確認業務所需員額後，若有差距再由行政院協調，待解決人力問題後，再來安排移交八里汙水處理廠時間。

新北市水利局汙水設施科長黃銘昌表示，新北今年1月已清點、移交接管基隆河系4個截流站及1個抽水站，包含下寮、樟樹、江北、五堵、汐止抽水站。

另外，新店溪及大漢溪則有14個截流站完成清點，但尚未移交，清點後將會陸續點交。