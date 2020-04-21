偏鄉孩童早療 防疫也不能暫停

新冠肺炎疫情導致許多活動被迫暫停，但偏鄉孩童的早期療育不能停，新北社會局指出，防疫期間照顧弱勢也不能停止，發展遲緩的孩童藉由早療可以減輕發展遲緩甚至趕上，新北2部早療車仍持續進入偏鄉，協助偏鄉孩童。

新北社會局長張錦麗說，新北目前通報在案發展遲緩的兒童計有1萬4598人，佔0到6歲的幼童比例6.6%，但偏鄉地區因為醫療、早療機構、特教資源缺乏，又因為交通因素，會降低家長帶兒童外出篩檢或療育的意願。

張錦麗指出， 新北2部早療行動車去年由蘆洲福安宮及李福田捐贈後，開始投入早療行動服務，去年9月到現在為止，共篩檢80名孩童，其中有20名兒童有疑似發展遲緩，也立刻提供適切的早療協助。

家住雙溪的「東東」母親，認為孩子專注力不足，得知早療行動車到貢寮服務時，特地帶著孩子騎車參加，「東東」母親說，怕孩子進入由幼兒園會跟不上，幸好經過早療車社工評估，不論是肢體動作、數字觀念、顏色配對都沒有問題。

5歲的早產兒「小欣」有學習障礙，走路時會有一隻腳會稍微拖地，經社工評估後提供專業意見，以及未來可能需要的特教資源，。小欣的母親也說，目前有接受復健課程，只要對發展有益，都會去諮詢並帶小欣參加。

新北早療車委託伊甸基金會及唐氏症基金會服務，伊甸基金會社工督導劉芷伶說，行動車每次活動前後都會清潔消毒。社會局指出，活動都有提供酒精、漂白水、洗手皂、酒精濕紙巾等防疫小物，也希望家長能做好防疫，避免孩童感染。