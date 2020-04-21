北市YouBike2.0版 民眾滿意度達91%

北市府於公館地區與台大校園試辦公共自行車YouBike2.0本月中滿3個月，交通局長陳學台今天於議會交通委員會報告辦理進度指出，明年將陸續於全市快速建置2.0版1.9萬支車柱，YouBike1.0版的400站明年還不會減少，僅車柱數可能微減；陳也說，今年下半年將與廠商變更契約，原本契約為3年營運契約，將擴充成7年，並提早更新增設2.0版。

YouBike2.0版試辦期滿，根據交通局統計1月15日到本月15日試辦期間，總使用量52萬6336次，平均每天每車被租借10.3次；試辦妥善率98%，民眾對2.0版滿意度達91%，預計明年在全市增設。

議員李明賢詢問2.0版汰換1.0版應有具體規畫，是否造成民眾不便等問題？議員陳怡君也關心2.0版廣設後，1.0版如何退場，仍不能設法相容嗎？

對此，陳學台指出，考量大家目前主要習慣使用1.0版，因此初期1.0版規模先不減，讓大家繼續使用；明年會先大量設置2.0版車柱，北市幾處1.0版使用率高的區域會優先設站，預計全市2.0版車柱達1.9萬支、1.9萬個車位後，才會逐步取代1.0版車站，目前1.0版約有8000多柱、1.6萬個車位，明年400站數也不會減少，但部分租借站車柱可能因空間有限，要增設2.0版而減少。

陳學台表示，因為1.0版是15年前的技術，與2.0版設計理念不同，難以相容，因此未來設站會以不影響1.0使用者的方式，快速設置好2.0版，民眾轉而習慣使用2.0後，才讓1.0版陸續退場，用2.0版取代，僅台北市與新北市交界處，會保留部分1.0版租借站供轉乘使用。

針對契約是否變更，陳學台則表示，原本與廠商是簽3年約，營運良好可延續4年，今年下半年將變更為7年契約，也會送議會審議，經費7年仍是2億多元，2.0版將是以更新汰換的名義建置，只是會提早花錢更新硬體。