案413父為鐵路派出所長 員警健康自主管理

中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發爭議，外界認為，這可能會讓長期失業者等弱勢家庭無法納入；新北市因此另推出「好來工作」以工代賑，放寬條件。新市長侯友宜今天說，勞動部安心上工計畫目前新北市已報名1100人，但符合資格者不到一半，「很多人看得到也吃不到」。

2020-04-21 14:43