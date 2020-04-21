快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

八里汙水廠暫緩移交 北市府：因討論人力不足

中央社 / 台北21日電

台北市政府衛工處代管八里污水處理廠，負責處理北北基人口汙水，行政院在民國106年間指示移交給新北市政府接管。衛工處今天表示，因新北市認為人力不足，先暫緩移交。

台北市議會工務委員會召開會議，列席的台灣民眾黨議員林國成質詢時問及八里汙水處理廠何時移交給新北市政府？

台北市工務局衛生下水道工程處長李建賢答詢時說，移交給新北市政府分兩部分，包含位於新北市境內的抽水站、截流站和八里汙水處理廠，已成立移交小組，去年12月也訂出移交時程。

他表示，今年1月位於基隆河系抽水站等已移交給新北市，新北市政府事後以人力不足為由，要求暫緩移交八里汙水處理廠，3月間，雙市府級單位已開會協商，決定把人力不足議題通報中央。

李建賢會後接受媒體聯訪時說，新北市政府認為要移交八里汙水廠，台北市政府須提供人力，但不可能把編制人員移至新北市，雙市已開府級會議，至於新北市政府提及人力缺口要求會通報中央。

他表示，原定時程是在今年底要移交八里汙水處理廠給新北市，因新北市提人力不足需求，移交先暫緩，會持續跟新北市協調。

衛工處資料顯示，座落新北市八里污水處理廠，北市府在民國86年接管啟用至今，運轉20餘年，八里汙水處理廠負責處理台北市、新北市、基隆市約500萬人口生活污水。行政院在106年7月指示，八里汙水處理廠營運管理工作應移交新北市政府接管。

八里 污水

延伸閱讀

安心上工限制多 侯友宜：看得到吃不到

雙北磋商2年又變卦！八里汙水廠移交爆暫緩

劉炳偉病逝 劉美芳忍喪父慟籲加發防疫人員獎金

侯友宜：中央疫調做好 要盡速通知相關縣市

相關新聞

北市YouBike2.0版 民眾滿意度達91%

北市府於公館地區與台大校園試辦公共自行車YouBike2.0本月中滿3個月，交通局長陳學台今天於議會交通委員會報告辦理進...

發放防疫獎金？ 新北：採核實支付加班費為主

新北市多位議員今開記者會，建議新北市長侯友宜向中央爭取防疫獎金，並要求以第二預備金約3.62億元先墊付加發防疫獎金，新北...

安心上工限制多 侯友宜：看得到吃不到

中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發爭議，外界認為，這可能會讓長期失業者等弱勢家庭無法納入；新北市因此另推出「好來工作」以工代賑，放寬條件。新市長侯友宜今天說，勞動部安心上工計畫目前新北市已報名1100人，但符合資格者不到一半，「很多人看得到也吃不到」。

前省議會議長劉炳偉病逝 享壽67歲

前台灣省議會議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，生前曾罹患口腔癌，他女兒新北市議員劉美芳今天說，謝謝大家關心，由於事情才剛發生，目前會先移靈，等到靈堂設置好，再對外說明。

雙北磋商2年又變卦！八里汙水廠移交爆暫緩

八里汙水廠曾爆出汙水排入海惹議，台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，不料又傳「觸礁」，台北市議...

弟遷出海外30年 哥補登親等關聯終於寄出口罩

新冠肺炎疫情延燒全球，為照顧在海外就學或工作國人，中央開放國人寄送限量口罩給海外二親等內具我國籍親人，新北各戶所自開放電...

五一連假防疫全面啟動 漁人碼頭跟進即時影像管控人潮

新冠肺炎疫情持續延燒，面對即將來臨的五一勞動節連假，新北市農業局也透過即時監控影像及停車場容量，作為管控淡水漁人碼頭、石...

中央安心上工計畫限制多 侯友宜：看的到吃不到

中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發外界認為，反讓長期失業者等弱勢家庭無法納入，新北市...

慰勞防疫第一線 北市將發勤務補助費2779萬元

台北市居家檢疫、隔離人數累計至今已有2萬多人，副市長黃珊珊昨天宣布，防疫人員工作量大增，將由災害準備金撥出2779萬元，作為防疫勤務補助費，提供給11類的第一線防疫人員及機關，待中央核定後就會發放。另外，台北市防疫旅館已經有17家業者、共1199間，居全國之冠，將持續新增拓點。

北市酷課雲頻寬有限 議員憂網路失學

新冠疫情嚴峻，若受疫情影響，導致停班停課，須由台北市酷課雲提供線上教學。不過，北市議員發現，酷課雲雖做過壓力測試，但網路頻寬仍有限，最多只能8萬人同時登入，一旦全市停課，恐發生「網路失學」窘境，對此，北市教育局表示，會研議配套，避免系統當掉。

林珍羽借調惹議 議員轟政2代進修班

民眾黨前發言人林珍羽轉任北市府媒體事務組，日前臉書發言「網路預購抽不到口罩」惹議，慘遭灌爆。北市議會民政委員昨天專案報告，藍、綠議員大力抨擊，質疑市府以借調名義，大搞政二代進修班；對此，北市府秘書長薛春明說，借調是因應防疫，也已口頭告誡林珍羽。

台北運動吧被駭色情 議員轟體育局沒檢討

台北市體育局所屬「台北運動吧」臉書粉絲專頁， 今年2月7日深夜曾出現色情推播，引發各界批評。北市議員苗博雅昨在議會質詢時質疑，體育局編列近百萬元預算，委託行銷公司推廣，事後沒有完善行政調查，合約內甚至未列入資安條款；體育局表示，自己也是受害者，承諾1個月內提出調查報告。

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

中低收入戶每月加發1500元補助 台東加快核發入帳

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

高雄10萬人中低收紓困補助入帳 市府加發物資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。