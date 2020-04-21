口罩寄海外親人 新北近千人申請親等關聯補登

9日起口罩開放申請、寄送居住海外配偶或二等親；不少人寄送時遇上親等驗證問題，新北市戶政事務所開放民眾電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業，截至20日共收受約842件申請案。

新北市政府民政局表示，中央自4月9日起，開放國人寄送限量口罩給在國外二親等以內的國籍親人，每人每2個月30片口罩。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，民眾寄送口罩須申請「口罩輸出許可證」，其中得根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係。

柯慶忠表示，由於戶役政系統直至1997年才電腦化，因此遇上1997年以前，或依法出境滿2年遷出國外的國人，戶政親等關聯系統因未完整建檔，導致無法檢核親等關係。

柯慶忠說，民眾可以電話或臨櫃向戶政事務所提出申請，戶所將有專人進行親等關聯資料人工串聯補登錄作業，民眾約5分鐘後即可上網申請「口罩輸出許可證」。

截至4月20日止，新北市內各戶所收受親等關聯補登錄案件已多達842件，平均每日受理約105件。

民政局表示，新北市一名邢小姐，在申請口罩輸出許可證時，系統無法驗證她與海外國人嫂嫂的二親等關係，因而致電戶所求助。

戶政人員查調資料後發現，邢小姐的哥哥與嫂嫂並未在台灣辦理結婚登記，因此不得建置親等關聯，因此建議邢小姐改洽嫂嫂在台灣的二親等內家人直接申請「口罩輸出許可證」解套，結果立即通過申請。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，民眾申辦「口罩輸出許可證」時，如遇有系統無法驗證親等的情形，可致電或臨櫃向任一戶所詢問、申請人工更正或建置親等關聯，新北戶所會在第一時間協助處理，以維海外國人的健康安全。