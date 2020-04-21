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雙北磋商2年又變卦！八里汙水廠移交爆暫緩

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，台北市議會工務委員會今天專案報告時，才又爆出移交過程生變。記者張世杰／攝影
台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，台北市議會工務委員會今天專案報告時，才又爆出移交過程生變。記者張世杰／攝影

八里汙水廠曾爆出汙水排入海惹議，台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，不料又傳「觸礁」，台北市議會工務委員會今天專案報告，台北市衛工處坦言，才剛移交4個截流站、1個抽水站後，新北市就發函表達人力不足，導致移交暫緩，目前雙北秘書長已開會，並盼行政院出面協調。

八里汙水處理廠位於新北市，民國86年接管啟用時，行政院委託北市府代管、維護迄今；目前八里廠肩負新北市、基隆市、台北市汙水，謂為亞洲第一大汙水處理廠。

據悉，雙北原本共識，台北市要把3座抽水站、23座截流站、八里汙水廠，在今年底以前，採分階段方式，陸續移交給新北市，若全數移交完成，台北市可望節省約13位公務人力。

不過，台北市衛工處長李建賢受訪表示，新北市今年初發函，表達人力不足，希望台北市公務人力能一併移交，但跟現有體制不符，其實台北市也曾拋方案，願意先編列400萬，來找約聘僱人力，但新北市也表達不用。

李建賢表示，移交計畫已討論2年，並經雙北平台磋商，好不容易敲定、程序完成，會議記錄也很清楚，原本預期今年可以順利進行，沒想到才剛移交4個截流站、1個抽水站，新北市就發函表達人力不足，導致移交暫緩。

李建賢指出，八里汙水廠移交案，有被市長室列管，上月雙北副秘書長已經開會，台北市也向行政院發函，希望出面協調，但未來是否開會、三邊商談，目前還不確定。

八里 行政院

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