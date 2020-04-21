弟遷出海外30年 哥補登親等關聯終於寄出口罩

新冠肺炎疫情延燒全球，為照顧在海外就學或工作國人，中央開放國人寄送限量口罩給海外二親等內具我國籍親人，新北各戶所自開放電話或臨櫃申辦親等關聯補登錄作業，協助民眾快速取得「口罩輸出許可證」，截至4月20日止已完成842案件。

新北市民政局長柯慶忠表示，中央自4月9日起開放國人寄送口罩給海外二親等以內親人，每人2個月30片，但寄件人須先登入經濟部國貿局專屬網站申請「口罩輸出許可證」，依戶政系統查核寄件人與收件人親等關係。

然鑑於民國86年戶役政系統還未電腦化，以及出境滿2年遷出國外的國人，其戶政親等關係系統無完整建檔，無法檢查核親等關係。

為此，新北各戶所提供電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業服務，只需5分鐘民眾即可上網取得「口罩輸出許可證」，申請簡便，戶所平均每日受理約105件，截至4月20日止已完成842案件。

在中和戶所辦理的陳老先生表示，現美國境內醫療物資嚴重缺乏，口罩更是一罩難求，因擔心女而在美國健康安全欲寄送口罩，但線上申請時網站卻顯示「出口人與進口人關係非二親等」。

因此他即刻趕往戶所臨櫃申辦，戶所人員也快速協助他現場補登親等關聯，讓他成功取得口罩輸出許可，順利將30片口罩寄給女兒，暫時放下心中掛念。

汐止戶所接獲一通張媽媽的來電，表示急需驗證與海外女兒的親等關係，在戶政人員查明資料補登後，讓張媽媽順利寄送口罩給女兒；瑞芳戶所也協助葛先生補登與遷出海外30年弟弟的親等關係，讓葛先生感激不盡。

另外，也有辦不成親等關聯案件民眾卻致電道謝的情況出現，前往蘆洲戶政申辦的邢小姐說，系統無法驗證她與海外國人嫂嫂的二親等關係，因而致電戶所求助。

經查核後才發現，哥哥與嫂嫂並未在台灣辦理結婚登記，因此不得建置親等關聯，但戶所人員建議請嫂嫂在台的二親等內家人申請口罩輸出許可證來解套，即刻申請通過，對於戶所超乎預期的服務感到很窩心。