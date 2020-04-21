快訊

直播／我新增3例確診均為敦睦艦隊 台灣累計達425例

艦隊疫情未卜 國防部今無人出席指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弟遷出海外30年 哥補登親等關聯終於寄出口罩

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北各戶所開放民眾電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業，以最快速度協助民眾取得「口罩輸出許可證」。圖／新北市民政局提供
新北各戶所開放民眾電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業，以最快速度協助民眾取得「口罩輸出許可證」。圖／新北市民政局提供

新冠肺炎疫情延燒全球，為照顧在海外就學或工作國人，中央開放國人寄送限量口罩給海外二親等內具我國籍親人，新北各戶所自開放電話或臨櫃申辦親等關聯補登錄作業，協助民眾快速取得「口罩輸出許可證」，截至4月20日止已完成842案件。

新北市民政局長柯慶忠表示，中央自4月9日起開放國人寄送口罩給海外二親等以內親人，每人2個月30片，但寄件人須先登入經濟部國貿局專屬網站申請「口罩輸出許可證」，依戶政系統查核寄件人與收件人親等關係。

然鑑於民國86年戶役政系統還未電腦化，以及出境滿2年遷出國外的國人，其戶政親等關係系統無完整建檔，無法檢查核親等關係。

為此，新北各戶所提供電話或臨櫃申請親等關聯補登錄作業服務，只需5分鐘民眾即可上網取得「口罩輸出許可證」，申請簡便，戶所平均每日受理約105件，截至4月20日止已完成842案件。

在中和戶所辦理的陳老先生表示，現美國境內醫療物資嚴重缺乏，口罩更是一罩難求，因擔心女而在美國健康安全欲寄送口罩，但線上申請時網站卻顯示「出口人與進口人關係非二親等」。

因此他即刻趕往戶所臨櫃申辦，戶所人員也快速協助他現場補登親等關聯，讓他成功取得口罩輸出許可，順利將30片口罩寄給女兒，暫時放下心中掛念。

汐止戶所接獲一通張媽媽的來電，表示急需驗證與海外女兒的親等關係，在戶政人員查明資料補登後，讓張媽媽順利寄送口罩給女兒；瑞芳戶所也協助葛先生補登與遷出海外30年弟弟的親等關係，讓葛先生感激不盡。

另外，也有辦不成親等關聯案件民眾卻致電道謝的情況出現，前往蘆洲戶政申辦的邢小姐說，系統無法驗證她與海外國人嫂嫂的二親等關係，因而致電戶所求助。

經查核後才發現，哥哥與嫂嫂並未在台灣辦理結婚登記，因此不得建置親等關聯，但戶所人員建議請嫂嫂在台的二親等內家人申請口罩輸出許可證來解套，即刻申請通過，對於戶所超乎預期的服務感到很窩心。

民政局戶政科長顏耀明表示，近日海外疫情嚴峻，在台家屬若在申辦「口罩輸出許可證」時遇到問題，皆可致電或臨櫃向任一戶所詢問、申請人工更正或建置親等關聯。

中和戶所辦理的陳老先生經戶所人員協助查核親等關係，順利寄送口罩給海外的女兒。圖／新北市民政局提供
中和戶所辦理的陳老先生經戶所人員協助查核親等關係，順利寄送口罩給海外的女兒。圖／新北市民政局提供

口罩

延伸閱讀

搭大眾運輸工具口罩繩斷掉怎麼辦？ 網狂推超應急「神方法」

防疫吃緊有人趁機撈 中市查獲5件哄抬物資25件口罩詐騙

口罩實名制3.0上路 全家新增「口罩預購」20秒快速完成

鴻海在美威州廠組裝數萬個口罩 助專業人員抗疫

相關新聞

雙北磋商2年又變卦！八里汙水廠移交爆暫緩

八里汙水廠曾爆出汙水排入海惹議，台北市政府要把汙水廠的維管權移交給新北市，移交計畫去年底敲定，不料又傳「觸礁」，台北市議...

弟遷出海外30年 哥補登親等關聯終於寄出口罩

新冠肺炎疫情延燒全球，為照顧在海外就學或工作國人，中央開放國人寄送限量口罩給海外二親等內具我國籍親人，新北各戶所自開放電...

五一連假防疫全面啟動 漁人碼頭跟進即時影像管控人潮

新冠肺炎疫情持續延燒，面對即將來臨的五一勞動節連假，新北市農業局也透過即時監控影像及停車場容量，作為管控淡水漁人碼頭、石...

中央安心上工計畫限制多 侯友宜：看的到吃不到

中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發外界認為，反讓長期失業者等弱勢家庭無法納入，新北市...

慰勞防疫第一線 北市將發勤務補助費2779萬元

台北市居家檢疫、隔離人數累計至今已有2萬多人，副市長黃珊珊昨天宣布，防疫人員工作量大增，將由災害準備金撥出2779萬元，作為防疫勤務補助費，提供給11類的第一線防疫人員及機關，待中央核定後就會發放。另外，台北市防疫旅館已經有17家業者、共1199間，居全國之冠，將持續新增拓點。

北市酷課雲頻寬有限 議員憂網路失學

新冠疫情嚴峻，若受疫情影響，導致停班停課，須由台北市酷課雲提供線上教學。不過，北市議員發現，酷課雲雖做過壓力測試，但網路頻寬仍有限，最多只能8萬人同時登入，一旦全市停課，恐發生「網路失學」窘境，對此，北市教育局表示，會研議配套，避免系統當掉。

林珍羽借調惹議 議員轟政2代進修班

民眾黨前發言人林珍羽轉任北市府媒體事務組，日前臉書發言「網路預購抽不到口罩」惹議，慘遭灌爆。北市議會民政委員昨天專案報告，藍、綠議員大力抨擊，質疑市府以借調名義，大搞政二代進修班；對此，北市府秘書長薛春明說，借調是因應防疫，也已口頭告誡林珍羽。

台北運動吧被駭色情 議員轟體育局沒檢討

台北市體育局所屬「台北運動吧」臉書粉絲專頁， 今年2月7日深夜曾出現色情推播，引發各界批評。北市議員苗博雅昨在議會質詢時質疑，體育局編列近百萬元預算，委託行銷公司推廣，事後沒有完善行政調查，合約內甚至未列入資安條款；體育局表示，自己也是受害者，承諾1個月內提出調查報告。

水槍大戰遊戲 阿嬤積分奪榜首

新北市潑水節受新冠肺炎疫情影響，今年改以「Online Game」形式，自4月13日上線至今，已有上千民眾參與，其中熱門遊戲「街頭水槍大戰」，由60多歲的張姓阿嬤奪下榜首，力壓一票年輕玩家。張阿嬤表示，玩遊戲不只是興趣，還能促進家人間感情，也是預防老年失智的絕佳辦法，「最重要的是還有機會品嘗美食、抽大獎」。

2偏鄉新巴士 新路線跨區到基隆

新北偏鄉地區交通不便，各區公所都有免費新巴士解決交通問題，雙溪、平溪、貢寮區公所結合各自資源，4月起開辦F816、F825兩條新路線，不僅橫跨2行政區，還首度開往基隆；新北市交通局長鍾鳴時說，公所資源整合，發揮新巴士照顧偏鄉弱勢目的，目前為試辦期，後續持續觀察成效。

新北新巴士 48線轉型收費公車

新北交通局盤點免費新巴士，第一階段敲定48條路線轉型為收費公車，包括土城、新店已有民間業者陸續接手，後續第二、三階段將視第一階段轉型情形再決定；交通局運輸管理科長林詩欽說，轉型為收費公車後，載客量雖有降低，除了可能受到新冠肺炎疫情影響，民眾乘車選擇變多也可能是原因，相關轉型效應還需再觀察。

文基會259員工、208柯文哲任內進用 王浩怒批人事酬庸

北市文化局轄下單位台北市文化基金會爭議頻傳，台北市長柯文哲上任後，更將副執行長職缺改為兩位，還指派愛將張益贍擔任，不料張...

熱門新聞

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

中低收入戶每月加發1500元補助 台東加快核發入帳

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

高雄10萬人中低收紓困補助入帳 市府加發物資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。