五一連假防疫全面啟動 漁人碼頭跟進即時影像管控人潮

新冠肺炎疫情持續延燒，面對即將來臨的五一勞動節連假，新北市農業局也透過即時監控影像及停車場容量，作為管控淡水漁人碼頭、石門富基漁市及萬里龜吼漁夫市集人車流的依據，避免連假出現防疫破口。

漁人碼頭為淡水指標性觀光景點，過去假日人車流最高峰平均單日可達1萬人次及1300車次，但因應新冠肺炎疫情，農業局在五一連假期間將啟動人車流管控。

由於漁人碼頭為開放性空間，因此若停車場容量達到50%，即刻啟動管制機制禁止入場，同時將停車場畫面上傳至YouTube網站（https://reurl.cc/QdX2X2）上供民眾察看參考，並配合現場保員及工作人員廣播宣導及出入口人車流管控。

而富基漁市及龜吼漁夫市集則限制單一出入口進行人流管制，並落實量體溫、酒精消毒、戴口罩才可入內，餐廳部分，富基漁市採取梅花座方式，並拉開餐桌間距，保持室內適當社交距離。