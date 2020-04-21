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五一連假防疫全面啟動 漁人碼頭跟進即時影像管控人潮

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北觀光漁市也落實戴口罩、量體溫、酒精消毒及單一出入口進行人流管制。圖／新北市漁業處提供
新北觀光漁市也落實戴口罩、量體溫、酒精消毒及單一出入口進行人流管制。圖／新北市漁業處提供

新冠肺炎疫情持續延燒，面對即將來臨的五一勞動節連假，新北市農業局也透過即時監控影像及停車場容量，作為管控淡水漁人碼頭、石門富基漁市及萬里龜吼漁夫市集人車流的依據，避免連假出現防疫破口。

漁人碼頭為淡水指標性觀光景點，過去假日人車流最高峰平均單日可達1萬人次及1300車次，但因應新冠肺炎疫情，農業局在五一連假期間將啟動人車流管控。

由於漁人碼頭為開放性空間，因此若停車場容量達到50%，即刻啟動管制機制禁止入場，同時將停車場畫面上傳至YouTube網站（https://reurl.cc/QdX2X2）上供民眾察看參考，並配合現場保員及工作人員廣播宣導及出入口人車流管控。

而富基漁市及龜吼漁夫市集則限制單一出入口進行人流管制，並落實量體溫、酒精消毒、戴口罩才可入內，餐廳部分，富基漁市採取梅花座方式，並拉開餐桌間距，保持室內適當社交距離。

而龜吼漁夫市集則在用餐區設置隔板，間隔用餐民眾以免造成飛沫傳染。農業局長李玟表示，防疫期間為保護遊客安全，新北超前部署防患於未然。

新北市農業局透過即時監控影像及停車場容量進行管漁人碼頭人車潮管制。圖／新北市漁業處提供
新北市農業局透過即時監控影像及停車場容量進行管漁人碼頭人車潮管制。圖／新北市漁業處提供
新北市農業局透過即時監控影像及停車場容量進行管漁人碼頭人車潮管制。圖／新北市漁業處提供
新北市農業局透過即時監控影像及停車場容量進行管漁人碼頭人車潮管制。圖／新北市漁業處提供
漁人碼頭為淡水指標性觀光景點，防疫期間若停車場容量達到50%，即刻啟動管制機制禁止入場。圖／新北市漁業處提供
漁人碼頭為淡水指標性觀光景點，防疫期間若停車場容量達到50%，即刻啟動管制機制禁止入場。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 新冠肺炎

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