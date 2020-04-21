統測、會考5月登場 王鴻薇：一間試場42人令人擔心

因應新冠疫情持續影響，五月考試月包括統測、國中會考，更是嚴陣以待。台北市議員王鴻薇憂心，台北市對於大考月分防疫措施，過於輕忽，不但考場數、教室數、教室考試人數都沒有設計安全距離規範，對於疫情有重大情況的備案也提不出來，她從3月17日就提出書面質詢，但目前看來仍令人擔心，難道現在是在賭嗎？具體要求教育局要與大考中心認真檢討。

王鴻薇說，她從3月份就要求市府處理因應，尤其今年統測與會考，統測考試日程維持不變於109 年5 月2 日、5 月3 日舉行，國中教育會考於5月16、17日舉行，第二次國中會考為5月30日、31日，全都集中在五月，而考試座位仍然依中央規定一間試場42人，讓許多民眾相當擔心。

王鴻薇表示，如果疫情有特殊狀況，目前也沒有預備備案，如果經過五一連假疫情意外擴大，到底該怎麼辦？此時不超前佈署，要什麼時候超前佈署？對此，北市教育局指出，市府有SOP，預計在考前，北市府會進行模擬演練。