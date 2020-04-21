安心上工限制多 侯友宜：看得到吃不到
中央推出「安心即時上工計畫」，但規定半年內要有投保合計2個月以上，引發爭議，外界認為，這可能會讓長期失業者等弱勢家庭無法納入；新北市因此另推出「好來工作」以工代賑，放寬條件。新市長侯友宜今天說，勞動部安心上工計畫目前新北市已報名1100人，但符合資格者不到一半，「很多人看得到也吃不到」。
侯友宜指出，勞動部提出的安心上工計畫，給新北市1500個名額，但將近10天了，報名1100人中，符合資格者僅四成二、492人，很多人看得到也吃不到，相形之下，新北市推出的「好來工作」以工代賑，一天就幾乎報名額滿。
侯友宜表示，如何快速、放寬資格，才能真正的紓困，幫助需要的市民，他不斷建議中央，推出公共服務的短期上工計畫，用以工代賑取代「安心上工」，讓資格更寬鬆、弱勢族群能即時找到工作，「這才是我們要的，不要等紓困做不到，或只做了一半，這些人碰到更大的困難，還是沒有辦法得到幫助，那就可惜了。」
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