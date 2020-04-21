議員批機要借調有疑慮 北市府：符合規定

台北市議員簡舒培今天說，台北市政府機要借調狀況多，市府變政二代培訓所，機要借調程序疑便宜行事。北市府副發言人戴于文表示，市府機要都依法、依程序任用，過程符合規定。

民進黨台北市議員簡舒培上午在議會接受媒體聯訪時說，北市府機要借調狀況多，市民過去對柯文哲有期待，是因柯文哲用人唯才，近期卻變用人為黨，這也是外界對柯文哲失望的其中一項。

簡舒培表示，北市府機要借調的人，若對台北市有貢獻，當然歡迎，但攤開名單，不清楚借調的人，具備什麼樣才能服務局處，有部分還是政二代，市府變政二代培訓所，且機要借調程序疑便宜行事。

簡舒培另在社群網站臉書（Facebook）粉專發文提及，議會民政委員會昨天針對市府機要借調進行專案報告，多名議員抨擊機要借調人員含許多政二代，像民眾黨籍北市議員林國成女兒林珍羽（原民會借調）、民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚（公園處借調），儼然成「政二代進修班」。

她表示，秘書處當時回應是政二代非原罪，民眾黨當初選舉時提及政二代企圖製造輿論，北市府如今卻不乏政二代利用資源準備選舉，到底誰才是雙重標準？

對此，戴于文說，市府任用機要都依法、依程序，且人事法規完善，過程合乎規定，機要任用只要合法都屬行政權一部分，可配合首長，讓市政順利推動為主，呼籲防疫期間，盼議員關注在工作表現，並強調「不論是政二代或官二代，能為台北貢獻就是認真的一代。」