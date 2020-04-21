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停車場溫泉湧入 大媽泡腳恐有意外

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳，交通局已以圍籬阻隔並加掛警示標語，禁止民眾進入排水溝戲水、泡腳。圖／新北交通局提供
新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳，交通局已以圍籬阻隔並加掛警示標語，禁止民眾進入排水溝戲水、泡腳。圖／新北交通局提供

新北金山區的中山臨時平面停車場，今年3月7日正式啟用，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳，新北交通局指出，該溫泉水質未通過檢驗，且水溫高、溝渠濕滑，不僅有安全堪虞，還可能造成皮膚過敏，已用圍籬阻隔，禁止泡腳、戲水。

交通局停車管理科長吳政諺表示說，金山區中興路、中山路交叉口旁闢建的中山臨時平面停車場，提供145個小型車停車位，舒緩金山立體停車場興建期間當地民眾及遊客停車需求。

吳政諺指出，停車場旁的排水溝是排水功用，近期金山公共浴室因應疫情暫不開放，不少喜歡公共浴室泡湯的民眾，前往有溫泉湧入的排水溝泡腳，甚至自行堆放磚塊、石頭阻礙水流。

吳政諺說，該排水溝的溫泉水質未通過檢驗，且排水溝溼滑、水溫又高，可能造成燙傷或滑倒等意外，且多數人聚集再一起，也可能成為新冠肺炎的防疫破口。

交通局指出，已將該區以圍籬阻隔並加掛警示標語，禁止民眾進入排水溝戲水、泡腳，避免發生危險，也呼籲為了自身安全，請民眾勿擅自闖入。

新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳，交通局已以圍籬阻隔並加掛警示標語，禁止民眾進入排水溝戲水、泡腳。圖／新北交通局提供
新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳，交通局已以圍籬阻隔並加掛警示標語，禁止民眾進入排水溝戲水、泡腳。圖／新北交通局提供
新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳。圖／新北交通局提供
新北金山區的中山臨時平面停車場，一旁的排水溝有溫泉湧入，不少大媽前往泡腳。圖／新北交通局提供

溫泉 停車場 金山

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