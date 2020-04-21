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新北率先封城兵推 侯友宜：中央、其他縣市都來要資料

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，舉行的擴大管制兵推演練，不但是全國第一個縣市舉辦，「演練完，好多縣市政府也跟我們索取資料，連中央也來索取。」記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今表示，舉行的擴大管制兵推演練，不但是全國第一個縣市舉辦，「演練完，好多縣市政府也跟我們索取資料，連中央也來索取。」記者吳亮賢 / 攝影

新北市府今上午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第44次應變會議」，市長侯友宜也提別提及昨日舉行的擴大管制兵推演練，不但是全國第一個縣市舉辦，「演練完，好多縣市政府也跟我們索取資料，連中央也來索取」

侯友宜表示，兵推演練參酌許多國家的方式，準備了好幾個禮拜，因疫情隨時都會有新的狀況，要有備無患，「若真的到了擴大管制封鎖的時候，中央命令下來就可以立刻實施。」

侯友宜說，演練完之後，許多縣市政府都來跟新北索取資料，就連中央也來索取，希望藉由此給各縣市參考，也給中央一個樣本，並能因地制宜，做適度調整、修改，「我們以帶頭起作用方式，做我們能做的，補中央不足，也給其他縣市學習的機會。」

另對於兵推封城演練太超前部署，是否跟中央不同調？侯則回應，新北市超前部署是有順序、步驟的，第一個階段避免社區感染；第二階段，社區感染來時，如何在區塊間採取隔離收治；第三就是大規模的社區感染，如何阻斷城市間感染的範圍。「昨天我特別請中央蒞臨指導，他們對我們兵棋推演議題的狀況，非常肯定。」

侯友宜 社區感染

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