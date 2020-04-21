王浩指文基會人事酬庸 北市府：2總監為遴選

台北市議員王浩今天表示，台北市文化基金會259名正式員工中，208人為台北市長柯文哲任內進用，質疑人事酬庸；台北市政府文化局長蔡宗雄說，任內2名總監都是遴選且學有專精。

文基會成立於公元1985年6月，為政府捐助設立的非營利機構，自2007年8月底，改組轉型納入北市府運作。

王浩在台北市議會質詢表示，柯文哲（2014年12月25日）上任以來，隸屬於文化局的文基會有多次人事任用爭議，前文基會副執行長張益贍是當初柯文哲不惜打破文基會既有制度，將1名副執行長改為2名，但被外界發現恣意遲到、早退。

他說，經調閱文基會歷年預算編列情形，從2015年新台幣4億5243萬元，到2020年6億3261萬元，其中達5941萬元新增預算是人事費用。

王浩表示，文基會自2015年至今，預算員額從191人增加到263人，但文化局今年預算員額僅178人，附屬單位編制比文化局多，相當荒謬。

他說，文基會現有259名正式員工，超過8成、達208名員工為柯文哲任內進用，且208人中，薪資級距最高達5萬元以上者74人，不免令人質疑其中有多少是酬庸名單，張益贍可能只是冰山一角。

王浩表示，柯文哲上任至今，北市政府人事任用屢次引起外界質疑，包括設多達6名北市府發言人，及以機要秘書任用方式安插幕僚在各局處等，連文基會等府外單位都不放過，北市府應盡速查明與檢討文基會人員編制，不應作為政治人事酬庸或公器私用。

蔡宗雄答詢表示，他任內2名文基會總監人事，是透過民間遴選後進用，除學有專精且具相當經歷。