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文基會259員工、208柯文哲任內進用 王浩怒批人事酬庸
北市文化局轄下單位台北市文化基金會爭議頻傳，台北市長柯文哲上任後，更將副執行長職缺改為兩位，還指派愛將張益贍擔任，不料張今年3月爆出婚外情，利用上班時間約會，引發外界嘩然。台北市議員王浩調閱文基會資料發現，現職的259位正式員工中，有208位都是從柯上任後任用，王浩痛批根本就是人事酬庸。
王浩說，從2015年到現在，文基會編列的預算不斷增加，其中超過3成，高達5941萬的新增預算為人事費用；至於文基會人事編制，目前文基會現職有259正式員工，竟有多達208名員工是在柯文哲任內所進用，其中薪資超過5萬元的員工就有74人。
王浩質疑，文基會預算不斷增加，效能卻差，其中還有許多人領高薪。然而柯文哲上任至今，市府人事任用屢次引起外界質疑，甚至連文基會這類府外單位都不放過，淪為柯文哲安排人事、公器私用的場所。
對此，台北市文化局長蔡宗雄表示，在他局長任內所經手的兩位總監，兩位都是從民間遴選而來，文基會每位總監都有相當經歷，各自學有專精。
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