北市學生輕生5年釀26死 議員籲檢討輔導措施

北市學生輕生案頻傳，今年開學先後發生4起學生輕生墜樓案，帶走了3條年輕生命。台北市議員王浩今質詢時表示，教育局不僅束手無策，統計數據與自殺防治中心有落差。教育局回應，已結合北市自殺防治中心，要求教師參加「防治守門人」訓練，希望能從第一線進行把關。

依衛福部公布全國統計資料顯示，全國兒童及青少年自殺人次連3年走高。另據北市教育局統計數據顯示，2015年到2019年間，北市共發生805件學生輕生或自傷案件，共計26位學生死亡、779位學生受傷，其中又以高中職生為多。

不過，在學校校安通報與自殺防治中心通報數據中，王浩表示，教育局5年來少報輕生死亡人數國小生1人、國中生4人，多報高中職生6人；受傷人數也少報高中職生17人、多報國小生1人以及國中生12人，痛批是草菅人命，呼籲立刻介接系統，讓數據相符。

教育局主秘陳素慧說明，學生若發生自傷案件，醫院將通報給事發當地自殺防治中心，但學生卻可能跨區就讀，導致兩者數值出現落差。她也舉例，若學生從新北市跨區來北市讀書，學生在家發生自傷事件，會列入北市校安通報，卻會通知新北市自殺防治中心，未來將盡力掌握本市個案與數據。

此外，王浩也質疑，教育局過去5年通報輕生死亡學生26人，其中有24人曾接受校園心理師輔導，若有通報、有輔導，為什麼孩子還是躺在冰冷的棺材裡？呼籲教育局應檢討校園自殺防治作為，將各級學校導師及特教老師列為自殺防治守門人課程研習對象。

對此，陳素慧表示，北市學生輔導諮商中心共配有65名專業社工師及心理師，將加強研議針對學生憂鬱症之有效輔導策略，對學校申請開案之學生，均能連結醫療、警政、衛生、社政及本市學生輔導諮詢委員會之醫生專家等資源，提供完整陪伴。

陳素慧也說，首度結合北市自殺防治中心，調訓全市輔導主任，要求各級學校所有導師及新進教師，皆應參加3小時以上「防治守門人」訓練，落實一線防治，預計近5000名教師投入，希能從第一線來把關。