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自學網送千萬元課程助偏鄉 1600生免費線上家教

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市政府教育局今日與亞洲自學科技品牌Snapask 「時課問」簽署合作備忘錄，捐贈超過6.5萬題線上提問與家教解題額度，給新北市17所偏遠國中。記者吳亮賢 / 攝影
新北市政府教育局今日與亞洲自學科技品牌Snapask 「時課問」簽署合作備忘錄，捐贈超過6.5萬題線上提問與家教解題額度，給新北市17所偏遠國中。記者吳亮賢 / 攝影

新北市政府教育局與亞洲自學科技品牌Snapask 「時課問」簽署合作備忘錄，捐贈超過6.5萬題線上提問與家教解題額度，給新北市17所偏遠國中，讓偏鄉正在衝刺準備會考的1600位國中學生立即受惠，同時也將介接至教育局親師生平台「停課不停學專區」，登入即可觀看時課問提供的免費影音學習資源，總市值高達千萬元。

新北市副市長謝政達表示，數位學習不僅是教育新趨勢，更是翻轉教育資源的一大利器，感謝時課問提供免費線上家教及許多線上教學影片，給偏遠地區國三學生準備會考，打破地域隔閡，讓孩子更能安心學習。

教育局指出，時課問是專為學生提供即時專屬家教解題與個人化學習指導的app，這次一共提供超過6.5萬題線上提問與家教解題額度，給全市17所偏遠、特偏及非山非市的國中，共1600位國三生，平均每人有40題以上的額度。

教育局表示，學生只要上傳題目的照片，30秒內即可配對到最適合的家教，其中有超過8成是來自臺、政、清、交、成、師等頂尖大學的學生，不但擁有公開考試頂標成績，且需經過為期兩周的嚴格試教篩選機制。另外，學生還可透過試卷結果，分析知識節點，了解每個學生的學習歷程與學習需求。

時課問創辦人暨執行長余佑謙表示，很榮幸成為新北市教育局的合作夥伴，希望透過科技為每位學生提供最優良的學習資源，讓學習不必受限於時空環境，只要有想問的問題，隨時隨地都能獲得專業的解答，若未來新北市學校有居家數位教學需求，將免費釋出6萬題使用額度給受影響的班級學生，使學習進度不落後。

萬里國中校長陳玉桂說：「偏鄉的孩子，多數因為交通因素，無法補習或參加學校免費的晚自習，有些回家後還必須協助家事及農務，因此，線上家教即時及個別化的教學，能夠真正幫助這些孩子準備會考。」

萬里國中國三生邱琬琪表示，自己本身沒有補習，回家複習功課時，難免會遇到卡關的題目，過去只能問同學或是隔天到學校問老師，「現在透過線上家教，老師能當下及時回應，清楚的說明，有打通任督二脈的感覺。」

萬里國中校長陳玉桂及學生邱琬琪一同出席見證。記者吳亮賢 / 攝影
萬里國中校長陳玉桂及學生邱琬琪一同出席見證。記者吳亮賢 / 攝影
教育局長張明文與時課問創辦人暨執行長余佑謙簽署合作備忘錄。記者吳亮賢 / 攝影
教育局長張明文與時課問創辦人暨執行長余佑謙簽署合作備忘錄。記者吳亮賢 / 攝影

教育局 會考

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