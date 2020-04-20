確診軍人曾在五股買早餐 業者暖喊：沒有人是自願染疫

新北市一名軍方確診個案，16日早上曾至五股迪里休斯早餐店買餐，早餐店業者下午表示，「確診個案是附近鄰居，希望大家做好自身防疫措施，也多一點關心與體諒，沒有人是自願染疫的。」

迪里休斯早餐店業者今下午在臉書社團「我是五股人」發出聲明表示，「外帶客占八成，電話訂餐後到店取餐，停留不到三分鐘，衛生所評估迪里休斯是低風險接觸者，我們店家需做自主健康管理，而非居家檢疫或隔離。」

業者說，目前配合衛生所防疫措施，每天營業時間內消毒3次，餐桌餐椅與工作檯廚房等區域皆不會有遺漏處，請客人安心消費，「確診個案是附近鄰居，希望大家做好自身防疫措施，也多一點關心與體諒，沒有人是自願染疫的。」