若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

新冠肺炎疫情延燒，海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，總計有24人確診。新北市今天擴大管制，進行兵棋推演，新北市長侯友宜說，若爆發社區感染，北北基宜桃為大生活圈，會互相支援；桃園市長鄭文燦回應，桃園有國際機場，若真走到這一步也會同步。

新北市今天進行兵推封城演習，擴大管制超前部署，模擬疫情爆發嚴重社區感染，將採「高度管制、低度活動」，除公務人員、警消等管制人員必須外出外，其他民眾則禁足21天，不得外出。鄭文燦認為，超前部署是好事，桃園也派了5名公務員參與觀摩，他說，不同縣市有不同的超前部署作法，目前桃園將超前部署重點著重在醫院、長照機構跟社區，將防疫工作深入到社區中。

鄭文燦表示，如真遇到大規模社區感染、需要封城時，桃園因為有國際機場，北北基宜若封城，桃園也會同步。不過他指出，目前疫情還沒到需要封城，且封城需考量人潮移動、交通管制等，因此大規模的封城，須由中央評估及規畫。