「金鼠回娘家」 雙溪高中文史傳播教室啟用

雙溪高中在國教署70萬元補助下，打造雙溪古道地圖地板、不厭亭公路牆面的文史傳播教室，今(20)日結合校友吳月圓鄉土藝術家的「金鼠回娘家」花燈捐贈，以校友「回娘家宴客」的意象，舉辦文史傳播教室的落成啟用儀式。

注腳雙溪文化轉譯者簡淑慧表示，今天是雙溪高中文史傳播教室的啟用日，邀請校友同時也是注腳雙溪駐館藝術家的吳月圓女士，進行藝品創生發表，除了今年參與台北燈節展覽的「金鼠回娘家」花燈，還有在地有機食材設計的創意手路菜，邀請雙中烘焙社學生一同製作成飯包，響應防疫，更加衛生。

鄉土藝術家吳月圓表示，娘家便是做總鋪師，這次特別將印象中的雙溪手路菜畫成卷軸，結合傳統囍簾彩繪，很有校友「回娘家」宴客的意境，這次特別教導學生製作的仙桃飯糰與柿柿如意南瓜粿，除了有象徵祝福之意，也透過鮮豔色彩、有機食材，為在地小農創生提供新創意。

雙溪高中校長彭盛佐表示，與會貴賓一同點亮「金鼠回娘家」花燈，這次的校友分享別具溫馨，將來的文史傳播教室也希望透過更多與地方上文史的連結，豐富學生的求學生涯，間接培育地方創生人才。