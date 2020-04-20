新北市議員協助 蘆洲光華里要彩繪牆面添亮點

蘆洲蛋黃區的光華里社區較為老舊，巷弄內隨處可見光禿禿的水泥牆。光華里長李鵬毅這次在新北市議員李翁月娥的協助下，獲得40萬元的建議款，將在4個牆面進行彩繪，希望為社區注入一股新活力。

蘆洲區光華里里長李鵬毅表示，因為光華里是屬於比較老舊的社區，在鄰長及里民的努力下，向李翁月娥議員爭取彩繪牆面經費，希望里內環境呈現新的景象，再次感謝議員的大力協助。

這次彩繪的內容，光華里長李鵬毅特別以「懷舊」為主題，希望透過圖像的詮釋，呈現蘆洲早期農村生活的點滴。對於李鵬毅里長飲水思源的想法，李翁月娥相當讚同。

新北市議員李翁月娥指出，光華里長李鵬毅年輕有為肯拚肯做，這次在鄰長及里民支持下，將在光華路22巷的4個牆面進行彩繪，不但美化市容景觀，也讓里民回想過去生活點滴。

蘆洲區光華里牆面彩繪，這次獲得李翁月娥建議款的補助，工程才得以順利招標，里長和鄰長們都感激在心頭，期待3個月後，光華里能煥然一新，成為民眾打卡的新亮點。