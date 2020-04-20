三芝停車場積水燈沒亮 新北議員會勘要改善

新北市三芝區中山停車場雨季都會有積水問題，地下室還有漏水、潮濕的狀況，導致停車場鋪面損壞斑駁剝落，為此市議員鄭宇恩邀集會勘，除了要盡快改善積水問題，還有一樓騎樓處的燈也都沒有亮過，要求交通局要一次到位一併改善。

市議員鄭宇恩指出，三芝中山停車場，遊客及在地民眾使用率高，不過每到下雨的天氣就會有鋪面積水、不時地下室停車場還有漏水狀況，潮濕、積水也導致停車場鋪面損壞斑駁剝落，為此在接獲民眾陳情辦理會勘，要求交通局要進行改善。

在沒有下雨的天氣來到三芝中山停車場，可以見到雖然地面沒有積水，不過停車場裡容易積水處的鋪面卻是斑駁剝落，還有地下室的柱體潮濕，地面更是水痕明顯，還有一樓騎樓燈也常是不亮的狀態，市議員要求一併改善。

市議員鄭宇恩表示，一樓騎樓處，不只是車輛通過需要光線，還有清潔隊有時工作勤務也會在這裡進行，因此昏暗不明是相當不方便，為此趁著這次會勘的檢討，要求整棟停車場缺失處改善一次到位，還給市民優良的停車空間。