淡水早午餐店開幕做公益 捐一日所得助防疫

新冠肺炎疫情，不只是觀光地區，就連餐飲業，來客數也都下降，但在淡水區有業者逆勢操作，新開張早午餐店，就在淡江大學附近，為抵抗這一波疫情，不只在開幕時增加氣勢，還要捐出一日所得，來幫助防疫工作。

業者魏培文表示，過去本身是在地空調企業，經常與淡水同濟會，舉辦公益活動，而這次在大學附近新開早午餐店，就是希望可以服務更多群眾，同時也可以捐出所得來幫助防疫，區公所對此也到場頒發感謝狀。

淡水同濟會長許隆華表示，這間早午餐店主要還是針對學生族群，還有現代人吃早午餐的風潮下，提供許多不同風格的餐點，業者也希望在這一波疫情影響下，可以為餐飲業鼓勵，一起努力加油，拼出逆勢成長，同時服務地方，來回饋社會。