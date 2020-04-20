瑞芳步道擠爆! 公所、警局優先佈署防疫疏散

因上週新冠肺炎疫情零確診的消息，不少民眾趁著週末來到瑞芳步道踏青，造成人車擠爆，因有群聚感染的風險，瑞芳公所與瑞芳警分局在上週日(19日)針對勸濟堂的路段實施管制，疏散了六七百台的車輛，未來週末或51勞動節連假也將視狀況管制，優先做好防疫部署。

瑞芳區長王坤南表示，因上週天氣晴朗，不少民眾來到瑞芳走步道健身，然而卻遇上擁擠車流，不僅因塞車、找車位壞了興致，還徒增群聚感染的風險，因此瑞芳公所與瑞芳分局在上週日便開始步道入口的人車管制，疏散民眾去往更安全的踏青地點。

瑞芳分局行政組長秦仕緯表示，目前新北市實施的風景區分流管制，包括東北角地區的十分瀑布園區超過500人，猴硐煤礦園區超過1000人，九份老街超過600人，以及停車場停滿超過五成時，會實施只出不進的遊客管制，請民眾多加配合，以落實防疫。

近期因為氣溫回暖，不少民眾也一窩蜂前往濱海風景區或沙灘遊憩，包括南雅、鼻頭、金沙灣、福隆海攤等，目前瑞芳公所與東北角暨宜蘭海岸風景管理處、瑞芳分局皆會視狀況進行管制，請民眾出門遊玩可以盡量先查詢人車壅塞路段，以迴避人多地點，才能玩得健康安全又愜意。