議員憂酷課雲線上教學頻寬不足 北市府承諾避免當機
新冠疫情若升溫，導致停班停課，台北市推動線上教學機制，市議會今天下午教育部門質詢，國民黨台北市議員戴錫欽表示，全市高中職以下學生27萬人，但線上教學酷課雲，最多只能8萬人同時登入，若一旦發生全面停課，恐怕網路頻寬不足、無法負荷；台北市教育局長曾燦金表示，會研議配套，避免系統當掉。
戴錫欽指出，台北市高中職以下學生27萬人，但台北市酷課雲「OnO互動學習平台」，最多只能讓8萬人同時登入，網路頻寬不足，恐讓近20萬名學生「網路缺曠課」或「網路失學」。
戴錫欽調閱資料發現，「OnO互動學習平台」日均使用人數，約近7萬多人，其中約1萬人，來自外縣市及海外地區，在資源有限，頻寬不足的情況下，若全國停課，北市府有什麼配套？
台北市教育局回應，小學三年級以上才適用線上教學，整體人數約20萬人，若透過分區、分流，最多約10萬人會同時在線；台北市教育局曾燦金也說，之前有調整機制，若老師使用直播教學，可以先跳出酷課雲。
不過，戴錫欽質疑，不管提供哪些直播平台，最後還是要回歸酷課雲，切換是很笨的方式，應該有完整配套、壓力測試，避免「分流不成，反擾民」，甚至導致網路塞車；台北市教育局曾燦金回說，這部分會重視，之後會研議配套，不會讓系統當掉。
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