國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？
國中會考5月16、17日登場，北市教育局表示場地空間小，為讓空氣流通，考試當天不開冷氣改開窗。對此，台北市議員許淑華今在議場出英聽題目，竟考倒各局處首長，她痛批英文聽力需要全神貫注，開窗恐讓學生受外界干擾，影響作答，建議英聽考科可以開冷氣，其他考科則配合防疫辦理。
許淑華先是請教育局、體育局、文化局等各局處首長上質詢台，並播放國中程度英聽考題，不料考題播完，局處首長都回答不出來，甚至表示希望能重聽一次。許淑華批評，這麼安靜的議事場，官員都不知道正確答案，怎奢望學生能在開門窗的環境下，掌握標準答案。
許淑華建議，英聽考科能將門窗關閉、開放冷氣，保障學生不受外界影響，其他考科則配合相關防疫規範。她強調，英聽考科不該草率處理，只要有聲音干擾，都是干擾。
另針對沒戴口罩要扣分，許淑華呼籲，不要動不動就用扣分制度懲罰小孩，成績會影響孩子的未來，鼓勵以加分取代扣分，要求北市教育局進行檢討，並把相關意見帶去與中央溝通。
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