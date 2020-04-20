北市遭疑選擇性公布確診足跡 議員批慢半拍

新冠肺炎升溫，敦睦艦隊爆群聚感染，各縣市昨天陸續公布確診案的足跡，台北市也有1例確診案，副市長黃珊珊今天上午提到，該個案曾在4月17日的下午3點至4點，跟女朋友騎車至桂林路的家樂福爭鮮吃飯，但其餘消毒地點是否一併公布，認為中央應該訂定明確SOP、指示。

國民黨台北市議員王鴻薇今天指出，截至昨天為止，海軍敦睦艦隊已傳出24名官兵確診新冠肺炎，台中市、高雄市政府紛紛在昨天下午就召開記者會，公布相關案例的活動足跡，甚至高雄市政府今天又公布了第二波確診案例的重要活動地點。

王鴻薇指出，但北市府遲至今天早上才開記者會，且只公布個案的1處活動地點，其他5處只因確診者有戴口罩就不予公布，北市府公布足跡的標準到底在哪裡？為什麼不能一次講清楚？

王鴻薇表示，台灣才剛經歷了幾次的0確診，民眾都以為可以安心了，沒想到海軍磐石艦驚傳24名官兵確診，搞得大家人心惶惶，而台中市、高雄市政府都在第一時間就召開記者會，公布確診案例的活動足跡，就只有台北市拖到今天早上才公布，而且話也只講一半，根本沒有辦法回應民眾的疑慮。

王鴻薇認為，北市府應該儘快公布確診個案的活動足跡，讓曾與個案在同個地點的市民，可以加強注意自身健康。