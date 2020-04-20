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「台北運動吧」粉專遭駭發A片 議員要求檢討資安

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議員苗博雅質疑，體育局委託行銷公司推廣「台北運動吧」遭駭客入侵，事後竟沒有行政調查。記者趙宥寧／攝影
台北市議員苗博雅質疑，體育局委託行銷公司推廣「台北運動吧」遭駭客入侵，事後竟沒有行政調查。記者趙宥寧／攝影

北市體育局所屬「台北運動吧」臉書粉絲專頁，2月初遭駭客侵入，午夜網站竟出現色情網站8連發，引發外界關注。台北市議員苗博雅質疑，編列100萬預算委託行銷公司推廣，事後竟沒有行政調查，契約內未註明資安義務，要求體育局立即改善。

苗博雅表示，「台北運動吧」被北市府認定為世大運重大文化遺產，通過預算後，委由專業廠商辦理卻遭境外駭客入侵，粉專管理員除了委外廠商，也有體育局人員，質疑事後是否有行政調查，釐清相關責任。

體育局長李再立表示，當時被駭的是體育局同仁帳號，「從我的角度來看他也是受害者」，而且事發1小時內積極處理，緊急關閉該專頁，「應該要給同仁鼓勵」，目前刑事警察局已介入處理，他也坦言內部沒有行政調查。

苗博雅批評，「這樣態度面對資安事務是正確的嗎？」要求內部檢討，另從體育局委外採購契約來看，僅要求KPI達標，並沒有規範資安維護，如今問題出在廠商，卻沒有條款可以懲處，要求體育局立即改進。

李再立表示，事後體育局有安排資訊教育課程，全體都同仁都有完成培訓，日後也會記取教訓，由於契約是在事發前簽定，近期將做契約變更。

體育 苗博雅 北市 色情網站 資安

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