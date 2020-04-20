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林珍羽佔缺機要借調惹議 議員砲轟政二代進修班

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導

前民眾黨發言人、今年到任北市府媒事組的林珍羽，日前臉書發言「網路預購抽不到口罩」引發爭議，台北市議會民政委員今天專案報告，各議員大力抨擊，質疑林珍羽佔原民會職缺，卻借調至秘書處負責媒體事務，且包括林珍羽在內的不少機要都是政二代，質疑市府已成政二代進修班。

北市府祕書長薛春明表示，借調是因應防疫，而林珍羽當下把發言刪除、且公開道歉，已經盡力彌補，同仁也口頭告誡，但是不是造謠，就尊重司法機關。

根據秘書處資料，包括公訓處廖姓機要、陳姓機要、社會局鄭姓機要、公園處機要李旻蔚、原民會機要林珍羽，借調媒體事務組；另外，工務局鄭姓機要借調副市長蔡炳坤辦公室、環保局劉姓機要借調副市長黃珊珊辦公室。

市議員王浩、苗博雅、李建昌紛紛質疑，柯市府各單位可任用的機要有80位，目前僅任用42位，代表員額根本沒用完，結果北市府卻辯稱，因應疫情需要，調用各機關機要到媒體事務組，根本搞五鬼搬運，況且很多機要人員真有專業能力？

對於林珍羽跟原住民有何關係？薛春明回應，林珍羽在努力學習原住民語言，也有美術專長，讓在場議員傻眼，並追問林珍羽學哪一族語？薛春明沒有進一步回應。

市議員簡舒培痛批，林珍羽才剛進入北市府，就針對疫情造謠，發表不實言論，難道還適任嗎？北市府有調查嗎？薛春明則說，這對市府是遺憾的事情，已經口頭告件，但是不是造謠，就尊重司法機關。

市議員林穎孟也抨擊，林珍羽一來市府就佔原民會八職等缺，讓一般公務員作何感想？市議員林亮君也質疑，柯市府借調已成常態，林珍羽是林國成之女、李旻蔚是李余典之女，質疑難道機要任用已成政治結盟嗎？

北市 原住民語 疫情

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