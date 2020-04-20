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補中央不足！ 新北「好來工作」 補教失業師也來申請

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
61歲的郭先生（右前）單親扶養2孩子10多年，今早申請新北推出「好來工作」以工代賑計畫，盼能再有收入。記者王敏旭／攝影
61歲的郭先生（右前）單親扶養2孩子10多年，今早申請新北推出「好來工作」以工代賑計畫，盼能再有收入。記者王敏旭／攝影

新北推出「好來工作」以工代賑計畫，今起開始接受民眾申請，新北7個就業服務站一個上午就有101名失業、弱勢民眾申請，新北市府指出，其中有66名可望於22日即可正式上工，將會到各區公所和社福中心從事相關社政與防疫工作。

61歲的郭先生說，擔任補教業者老師10多年，後來補教沒落，開始擔任教導國小學生寫作文，去年起發現學生數越來越少，失去工作收入，但他單親扶養2孩子10多年，政府的補助付房租就沒了，現在有這方案，終於能再有收入。

獨自扶養兒子的陸配也說，今年初回到台灣，想工作卻因為疫情沒有找無工作機會，也到職訓中心學習中餐，但最後沒有被錄取，得知有「好來工作」以工代賑計畫，趕緊來申請，盼能有收入。

新北社會局長張錦麗表示，中央「安心即時上工計畫」規定參加者必須在半年內有投保滿2個月以上，以致有高達半數以上的民眾因長期失業未能符合資格，新北推出「好來工作」以工代賑計畫，以補中央的不足。

社會局指出，相關費用是使用好日子愛心大平台防疫基金，若申請民眾踴躍，經費部分會再向社會大眾媒合，盼協助民眾度過難關。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，「好來工作」以工代賑計畫，每人每月1萬2640元，最多可領四個月，共5萬560元。就服處長林澤州說，截至上午11點，有101名失業、弱勢民眾申請，初步審核約有66名符合資格，預計周三就會上工。

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