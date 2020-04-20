饒慶鈴爭取陳時中點頭 台東新冠肺炎篩檢室月底啟動

經台東縣長饒慶鈴多次爭取，終獲衛福部長陳時中點頭同意。台東馬偕醫院院長王功亮證實，衛福部已撥交一套可檢驗新冠病毒的儀器設備，院方檢驗人力培訓也就緒，預計4月底前可以運作。

饒慶鈴表示，台東一直沒有新冠病毒檢驗設備與人力，台東只要有疑似個案，都是衛生局醫護人員每天凌晨開車送檢體到花蓮，再開車回台東，還要繼續上班，非常辛苦，途中甚至與人發生小擦撞，讓人不捨，而且過程耗時，檢驗結果要一兩天才有結果。

饒慶鈴於是利用與中央疫情指揮中心召開視訊會議的機會，向指揮官衛福部長陳時中開口。饒慶鈴表示，很感謝陳時中聽到台東的聲音，體恤台東的不便，同意補助一套儀器設備給台東，讓台東能夠有自己的新冠病毒檢驗實驗室（篩檢中心），這套設備就放在台東馬偕醫院。

王功亮說，台東馬偕已有實驗室，只是沒有可檢驗新冠病毒的儀器設備，衛福部補助的新冠病毒檢驗儀器已運到台東馬偕，最近幾天內進行組裝，由於台東馬偕已培訓好新冠病毒檢驗人力，預計月底前實驗室就可啟動，屆時台東疑似個案檢體可就近在台東檢驗。