新北防疫兵推禁足21天 侯友宜：視疫情調整

新北市政府今天進行因應新冠肺炎擴大管制兵棋推演，凸顯若一旦爆發社區感染，將依中央指示要求民眾在家「禁足」21天。市長侯友宜表示，這是最基本的狀況，視疫情調整。

新北市政府因應2019冠狀病毒疾病COVID-19，俗稱新冠肺炎，擴大管制超前部署兵棋推演， 今天上午在市府6樓大禮堂舉辦，由市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人主持。

市府副秘書長劉和然說明，兵推是為強化各局處防疫工作橫向聯繫及緊急應變能力，以全民防衛動員準備精神進行全市物資盤點，並評估各地區特性，設計出最適合的管制措施。

兵推想定分為擴大管制初期、擴大管制執行期及撤除擴大管制3階段推演想定，主要疫情破口想定板橋與中和確診數大增，繼而淡水也出現社區感染，凸顯疫情已達需報請中央下達緊急命令執行擴大管制，推演共分15議題45項目。

根據兵推，市府將實施21天的擴大管制，目標是「低度活動，高度管制」，除公務員及醫護等人員等關鍵必要人力外，其餘，民眾出門需持工作上識別證或市府核發的通行證搭配身分證的雙證件供審核的方式。

每週只能依不同日期及區分上下午兩時段，民眾可依身分證末一碼來出門。兵推時，民眾順利完成14天的居家隔離及7天復原期，共21天。兵推順利完成後，張上淳也對此表示肯定並表示，雖然兵推的結果是全面復原，但在還沒有疫苗研發出來之前，可能不太容易讓大家能恢復到正常生活。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，疫情和災害應變不一樣，整體是「易收難放」，管制容易做到，但最後如何「放」就需高難度的判斷。侯友宜也針對媒體詢及兵推禁足21天的問題表示，「這是一個最基本的狀況，如果疫情沒有辦法快速的舒緩，那當然封鎖就不會只有14天，搞不好一個月，那隨著疫情來做彈性的調整」。