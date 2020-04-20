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若疫情嚴重北北基宜桃是否同步封城？ 侯友宜說話了
因應新冠肺炎疫情持續延燒，新北市超前部署舉行防疫三階段的擴大管制兵棋推演，被問到若爆發嚴重社區感染，必須執行擴大管制、封城地步，北北基宜桃是否同步？新北市長侯友宜表示，北北基宜桃為大生活圈，會互相支援，但是否一起封城仍須視各縣市疫情狀況。
由於兵推前出現「三零」紀錄，台北市長柯文哲認為，台灣疫情現況較穩定，桌上演習成本比較低，要多做他沒意見，但實兵封城演習就不贊成。
新北今日如期舉行兵推，被問到兵推主要在新北市，但許多民眾在北北基宜桃工作、上學，台北又無進行兵推，屆時若爆發嚴重社區感染，情況是否變得更糟。
侯友宜表示，北北基宜桃市大生活圈，在進行第三階段的「阻斷城市大規模的社區傳播」兵推前，已拜訪過其他縣市首長，各縣市也會互相支援。
當疫情來時，不光是新北單實施擴大管制，會報請中央統一指揮調度，但每一縣市可先盤點好轄區內的物資、醫療、交通、民生、基礎設備，甚至封鎖地點也先盤點好，這都是各縣市可先做好的。
若到封城地步，是否北北基桃宜是否同步？對此，侯友宜表示，這要看其他縣市疫情如何，若疫情皆嚴重當然要並肩作戰。
倘若只有新北市疫情嚴重，新北可先單獨執行擴大管制、封城政策，但其他縣市要看北北基宜桃疫情如何再做判斷，目前新北僅先想定疫情嚴重時該如何應對。
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