金剛猩猩也愛台灣美食 吃太飽還懂「外帶」
春天本該是草木萌生的季節，但台北市立動物園非洲區金剛猩猩的戶外活動場，卻是一片枯黃，原來是金剛猩猩對「台灣美食」相當著迷，原本綠意盎然的戶外活動場，短短半年內被吃個精光。
園方表示，母金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」去年來到動物園，對台灣出產的食物相當著迷，在戶外運動場中，不時會摘取戶外場中的植栽作為點心，保育員除了提供日常食糧外，也發現生長在戶外活動場裡的榕樹、狼尾草、黃金竹等自然植栽，都成了牠們的休閒零食。
園方還說，原本就愛爬樹的「Tayari」和「Iriki」，對活動場內的榕樹更是愛不釋手，探索環境初期，常待在樹上大吃特吃，還會折斷枝條「外帶」，只要是能支撐牠們重量的樹，幾乎都已經被爬上去探索一番，短短半年時間，原本綠意盎然的戶外活動場，變得枯黃死寂。
為了讓牠們能保有自然行為模式，園方說，保育員常需要和牠們鬥智，才能維持生活環境的豐富性，面對枯黃的戶外活動場，保育員也開始思考如何恢復自然風貌，盡力提供多元的生活環境。
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