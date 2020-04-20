「我阿嬤都比你強！」 6旬婦勇奪新北潑水節Online冠軍

新北市潑水節因受新冠肺炎疫情影響，今年破天荒改以「Online Game」形式，自4月13日上線至今，已有上千民眾參與，其中熱門遊戲「街頭水槍大戰」，竟是由一名60多歲的張姓阿嬤奪下榜首，力壓一票年輕玩家，成為遊戲霸主。張阿嬤表示，玩遊戲不只是興趣，還能促進家人間的感情，也是預防老年失智的絕佳辦法，「最重要的是，還有機會品嘗美食、抽大獎。」

新北市政府文化局指出，新冠肺炎疫情期間，許多民眾選擇在家玩遊戲，日前新北市潑水節Online推出的3款遊戲，連網紅及美食專家都參與推薦，包括「金大佛奪門而出家日誌」、「享受生活不無聊。規小孫」、「美食好芃友」等網紅都上線遊玩。

除了刺激的「街頭水槍大戰」，「AR泡沫祈福浴」也吸引許多民眾一同體驗，只要在鏡頭前張開嘴巴，便可接住來自天上的祝福，此外，美食專家焦志方也在「祈福任意門」製作專屬圖卡，秀出帥氣模樣，目前線上祈福卡已蒐羅全台各地的祝福，讓潑水節線上遊戲更具魅力與意義。

文化局表示，民眾只要挑戰「街頭水槍大戰」數達500分，即可獲得限量6000份的新北華新街美食體驗金電子券，若達1500分就有機會抽PS4遊戲機，兌換期間即日起至4月26日止，消費抵用期間至5月13日前皆可使用。

另外，只要分享「AR泡沫祈福浴」遊戲畫面及「祈福任意門」專屬圖卡至新北市文化局臉書粉專指定貼文，還可抽抗敏空氣清淨機，欲進一步了解詳細資訊，可上2020新北市潑水節Online網站查詢。(https://2020newtaipeiwaterfestival.tw)