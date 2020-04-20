侯友宜今舉辦擴大管制兵推 打造新北防疫三階段

新北市政府今超前部署舉辦防疫三階段的擴大管制兵棋推演，市長侯友宜及中央流行疫情指揮專家諮詢小組召集人張上淳等人皆參與推演，侯表示，「意收難放」是下階段關鍵，但超前部署進行擴大管制兵推，若爆發嚴重社區感染時才不會措手不及。

侯友宜表示，此次兵推參考國內及國外疫情發展，評估新北人口及生活習性等因素，分為「避免社區感染的發生」、「管制社區感染的擴大」、「阻斷城市大規模的社區傳播」，打造防疫三階段。

第一階段的「避免社區感染的發生」作業，除配合中央邊境管制外，也成立居家檢疫關懷中心、口罩實名制、搭乘大眾交通運輸強制戴口罩及觀光人車潮管制等措施。

第二階段的「管制社區感染的擴大」，在出現零星社區感染案例後，為防範進一步社區感染，市府於3月14日在新店央北舉辦第一場新冠肺炎社區大規模演習。

從居家檢疫隔離關懷追蹤、社區管制、社區大規模感染、設置前進指揮所，對輕重症患者進行分流，避免醫療系統崩潰，市府官員表示，儘管目前新北尚未發生此狀況，但仍超前部署進行演習。

第三階段的「阻斷城市大規模的社區傳播」為今日兵推重點，將採「高度管制、低度活動」方式，新北29區除警消及公務人員等必要管制人員，一般民眾須配合政策外出。

一般民眾每人每周可外出3次購買民生物資，採購、工作及就醫需外出者要攜帶身分證或通行證，外出不得搭乘大眾交通運輸，且需依照管制時間外出以便分流，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至15000元。

針對大眾交通運輸，公車將會減少25％班次，台鐵、高鐵視一般民眾不得搭乘，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件；一般民眾停車需求，除了收費停車場外，路邊停車也開放紅、黃線並暫停收費。

中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，疫情與其他災害防救，有不一樣地方，災害復原期過去就過去，核生化復原也是復原，病毒復原期卻很特別，在疫苗尚未出現前，還沒辦法完全恢復到正常生活。

新北市長侯友宜則表示，今日兵推為第三階段，由於無法實兵演練才做兵推，相信還有很多探討空間，張上淳說得很好，疫情恢復期不會馬上恢復，入境外國人何時要放、學校要不要馬上復課，都要根據疫情一點一滴適度開放。

「意收難放」是下階段關鍵，開放不是單一台灣的事，還是要提醒大家，更細節重新檢視，才不會臨時爆發大規模社區感染時而應對不及。