敦睦艦隊足跡到新北 侯友宜：個案出外不到15分鐘
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵確診新冠肺炎，其中一名足跡曾新北市，對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北這名個案大部分時間都在家，只有出外不到15分鐘時間。
針對確診官兵足跡曾到新北，新北市長侯友宜表示，昨天調閱所有監視系統，為了解疫調結果直到半夜，才確認確診者足跡。
侯說，個案大多時間都在家，且出外時間不長僅15分鐘，根據中央規定是可以不用公布，但市府昨仍做好消毒作業，對於確診者足跡隨時都可公開，畢竟疫情就是要公開讓民眾知道。
陳潤秋說明，此個案在4月15日下船後，搭乘軍方安排的車子到北部，並無搭乘大眾交通運輸，第2天就回家，在這2天到集中檢疫所期間都在家，但有出外到早餐店買早餐、超商領錢及眼鏡行修眼鏡。
所到之處加起來的停留時間不到15分鐘，個案全程都有戴口罩且吳搭乘大眾交通運輸。對於傳聞個案曾到淡水，陳表示，此個案足跡單純，並無去到淡水。
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