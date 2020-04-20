敦睦艦隊足跡到新北 侯友宜：個案出外不到15分鐘

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有24名官兵確診新冠肺炎，其中一名足跡曾新北市，對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北這名個案大部分時間都在家，只有出外不到15分鐘時間。

針對確診官兵足跡曾到新北，新北市長侯友宜表示，昨天調閱所有監視系統，為了解疫調結果直到半夜，才確認確診者足跡。

侯說，個案大多時間都在家，且出外時間不長僅15分鐘，根據中央規定是可以不用公布，但市府昨仍做好消毒作業，對於確診者足跡隨時都可公開，畢竟疫情就是要公開讓民眾知道。

陳潤秋說明，此個案在4月15日下船後，搭乘軍方安排的車子到北部，並無搭乘大眾交通運輸，第2天就回家，在這2天到集中檢疫所期間都在家，但有出外到早餐店買早餐、超商領錢及眼鏡行修眼鏡。