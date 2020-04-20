居家檢疫逾2萬人 北市將發防疫勤務補助2779萬元

新冠肺炎疫情持續蔓延，台北市居家檢疫者至今累計逾2萬人。副市長黃珊珊今天宣布，將發放2779萬元防疫勤務補助費給第一線接觸風險人員及第二線機關防疫工作人員。

黃珊珊、民政局長藍世聰上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，台北市居家檢疫人數累計至今有2萬1812人，約佔全國四分之一。黃珊珊表示，台北市進行相關防疫工作的人員工作量因而大增，如每個里平均關懷50名檢疫者，是其他縣市的一倍以上。

民政局長藍世聰補充，里辦公室、里幹事、區公所負擔居家檢疫的工作，每天要緊盯檢疫者，還要進行社區、公寓、大廈等社區防疫宣導；衛生體系則要配合確診個案進行疫調、匡列接觸者及工作地事件調查、關懷居家隔離者、接送疑似或確診病例緊急救護消防人員出勤次數也大增。

此外，清潔隊人員防止社區感染，環境消毒次數頻仍，還要清運垃圾及焚化工作；社福人員則為街友量體溫、發口罩；觀傳局則推動防疫旅館，目前共有17家業者、1199間房間加入。

因此，台北市政府決議發放里辦公處、里幹事、護理師及護士、衛生、民政、消防、環保、觀傳局及社福人員等第一線接觸風險人員、機關，以及第二線機關防疫工作人員2779萬元防疫勤務補助費。

至於費用如何發給，藍世聰表示，會以里幹事、里長服務件數為基準，機關部分則自行調配。

民政局資料顯示，里辦公處的補助總金額為1824萬元（平均每個里4萬元）、里幹事250萬元、區公所與健康服務中心各為153萬元等。