新北整合新巴士資源 跑多個偏鄉照顧弱勢

新北交通局盤點免費新巴士，第一階段敲定48條路轉型為收費公車，後續第二、三階段將視第一階段轉型情形再做決定，新北交通局長指出，鍾鳴時說，部分偏區公所共同開發新巴士路線，行駛各區再到醫療院所、火車站，發揮照顧弱勢目的。

新北約有171條免費新巴士路線，每天載客量約5萬人次，其中48條和現有公車路線重疊，位在交通便利市區的新巴士決定轉型收費，路線依然保留，省下油費、人事費和維修費，預估每年新北支出經費可由3.8億降到2.8億。

交通局運輸管理科長林詩欽說，新巴士路線檢討標準以路線與市區公車重疊率在50%以上、平均每班次載客數20人以上高乘載路線，符合其中1項就納入第一階段轉型。第二階、三階段視第一階段轉型情形，再檢討轉型方式。

鍾鳴時表示，貢寮及雙溪公所開發新巴士操作模式，因應偏鄉就學、就醫、採買的需求，區公所間互相合作、資源整合，發揮新巴士照顧偏鄉弱勢目的，目前為試辦期間，後續持續觀察成效。

林詩欽說，雙溪公所闢駛「雙溪-基隆長庚醫院-基隆火車站」F816新巴士路線，會從雙溪行經貢寮再到基隆長庚醫院、火車站，與以往的新巴士都在自己區內跑不同；另外平溪公所也7闢駛「平溪-基隆長庚醫院-基隆火車站」路線。

至於首波轉型的新巴士路線，林詩欽表示，分別是土城區的570 (原F601）、571 (原F602）、572 (原F603)、573 (原F605)、574 (原F606)、575 (原F607)及新店區新巴士576 (原F702）。